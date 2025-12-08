Волонтёр из Саратовской области награждён знаком «Доброволец России»

На Всероссийском форуме #МЫВМЕСТЕ заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова вручила почётный нагрудный знак «Доброволец России» 25 активистам.

В числе награждённых — Сергей Чертков из Саратовской области.

«Мы чествуем тех, кто в своей обычной жизни совершает героические подвиги. Из небольших, но сложенных вместе дел рождается большое сердце, которое стучит, как сердце нашей страны», — сказала Голикова, обращаясь к волонтёрам.

Нагрудный знак «Доброволец России» учреждён Правительством для поощрения граждан за выдающиеся достижения в добровольчестве. Претендовать на него могли волонтёры с подтверждённым опытом от 500 часов на платформе «Добро.РФ», проявившие отвагу, совершившие героический поступок, а также доноры крови и костного мозга. Об этом сообщает мининформ региона.

Ольга Сергеева