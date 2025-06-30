В Саратове ограничат движение транспорта из-за Божественной литургии

В ночь на 1 июля в Покровский собор Саратова прибудут мощи святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, из Донского мужского монастыря. В полночь в соборе начнется Божественная литургия.

Доступ к святыне будет открыт круглосуточно. Ежедневно будут совершаться молебны с акафистом. Ковчег будет пребывать в соборе до 19.00 3 июля.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения при посещении храма Покрова Пресвятой Богородицы на период нахождения мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси

С 8:00 30 июня до 22:00 3 июля будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств на участке ул. Симбирская от ул. Зарубина до ул. Большая Горная.

Также с 20:00 30 июня до 22:00 3 июля будет действовать временное ограничение движения транспортных средств на участке ул. Симбирская от ул. Зарубина до ул. Большая Горная.