На спаде заболеваемости еще у 13 тысяч саратовцев выявили ОРВИ

В Саратовской области наблюдается позитивная динамика по заболеваемости ОРВИ.

За последнюю неделю число заболевших снизилось на 7,2%. По данным регионального Роспотребнадзора, с 10 по 18 октября зарегистрировано 12 900 случаев инфицирования, из которых 4 955 приходится на областной центр. В Саратове эпидемический порог не превышен и остаётся ниже нормы на 28,4%.

Снижение затронуло почти все возрастные категории: среди детей до двух лет заболеваемость упала на 7,5%, в группе от 3 до 6 лет — на 8,1%. Небольшой рост зафиксирован только среди школьников 7–14 лет, что эксперты связывают с высокой плотностью контактов в школах и секциях. Среди взрослых и подростков старше 15 лет показатели заметно пошли на спад: в целом по области снижение составило 12,5%, в Саратове — 15,4%.