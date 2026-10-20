С жителей Саратовской области с начала года собрали налогов на 113,1 млрд рублей

Налоговые поступления в бюджет Саратовской области выросли на 5,3% за девять месяцев

За январь–сентябрь 2026 года в бюджет Саратовской области и бюджеты местных муниципальных образований поступило 113,1 млрд рублей налогов. Это на 5,7 млрд рублей (5,3%) больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщило региональное управление Федеральной налоговой службы.

Основной вклад в пополнение казны внесли несколько видов платежей. Так, налог на доходы физических лиц принёс 54,4 млрд рублей, налог на прибыль организаций — 23,4 млрд рублей, доходы от уплаты акцизов — 10 млрд рублей, а налог по упрощённой системе налогообложения — 9,1 млрд рублей.

Как отметили в управлении, основной прирост поступлений отмечен именно по НДФЛ — на 6 млрд рублей (12,3%).