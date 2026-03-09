Студенты саратовских вузов познакомились с религиозным многообразием региона

С начала года студенты высших учебных заведений Саратова приняли активное участие в серии просветительских экскурсий по кафедральным сооружениям традиционных религиозных конфессий города.

Как сообщает ТГ-канал «Политика и общество», инициатива направлена на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия в молодежной среде, а также на формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к культурным и духовным традициям разных народов, проживающих на территории региона.

В экскурсиях приняли участие и иностранные студенты, обучающиеся в саратовских вузах. Представители различных стран смогли не только узнать больше о религиозной и культурной жизни региона, но и поделиться своими традициями с российскими студентами.

В рамках экскурсионной программы студенты посетили ключевые религиозные объекты Саратова, каждый из которых несет в себе уникальную историческую и духовную ценность. Представители молодежи побывали в Свято-Троицком кафедральном соборе, посетили Соборную мечеть и Армянскую церковь.

Подобные мероприятия играют важную роль в воспитании молодежи, формируя у студентов не только интерес к культурному и религиозному многообразию, но и чувство патриотизма, гражданской ответственности и готовности к конструктивному диалогу в многонациональном обществе.

