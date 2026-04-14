На фронтах специальной военной операции трагически погибли еще трое жителей Саратова

Саратов скорбит о трёх героях, не вернувшихся с спецоперации.
Волна скорби вновь прокатилась по Саратовской области — стало известно о гибели ещё трёх местных жителей, выполнявших боевые задачи в ходе специальной военной операции.
Как подтвердили в пресс-службе администрации областного центра, безвозвратная утрата постигла семьи Ильи Проничкина, Егора Москаева и Вейсала Раджабова.
Глава региона вместе с мэром Саратова выступили с официальными соболезнованиями, обратившись к родным, близким и сослуживцам погибших воинов.
«Это горькая и невосполнимая утрата для всего нашего края. Светлая память героям», — подчеркивается в сообщении администрации.
Алиса Эай