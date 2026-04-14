В Саратовской области сельхозработы сдвинут из-за низких температур на май

Саратовские аграрии прогнозируют достаточную обеспеченность посевов влагой в 2026 году.

Заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области Игорь Гриднев на заседании профильного комитета областной думы заявил о благоприятном влагообеспечении посевов в текущем году.

По словам замминистра, обильные осадки позволили влаге оперативно проникнуть в почвенные слои. Несмотря на опасения, связанные с недостаточным поступлением воды в водоёмы, дожди обеспечивают позитивный прогноз для наполнения прудов.

Гриднев также отметил, что из-за понижения температуры воздуха начало весенне-полевых работ сместится на период конца апреля — майских праздников.

Согласно данным регионального минсельхоза, ожидаемые запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы под озимыми культурами составляют 161 мм, что на 16% выше среднемноголетних значений. На зяби этот показатель достигает 154 мм, превышая норму на 22%.

Прогнозируемая глубина промачивания почвы варьируется от 70 до 96 см в Правобережье и от 74 до 90 см — в Левобережье.

