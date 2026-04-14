Социальный фонд сообщил, кому из саратовцев выплатят надбавку к пенсии

Саратовским пенсионерам рассказали о категориях граждан, имеющих право на доплаты к пенсии.
Отделение Социального фонда России по Саратовской области напомнило о выплатах для отдельных категорий пожилых людей.
Так, неработающие пенсионеры получают надбавку до уровня прожиточного минимума.
Увеличенная фиксированная выплата положена 80-летним юбилярам и инвалидам I группы.
Доплаты также предусмотрены для северян (с учетом стажа), летчиков, шахтеров и сельских жителей, трудившихся в госпредприятиях.
Алиса Эай