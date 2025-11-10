На фронтах СВО геройски погибли энгельситы Куприянов, Писаренко и Колабанов

В зоне специальной военной операции погибли трое уроженцев Энгельсского района Саратовской области — Максим Куприянов, Алексей Писаренко и Григорий Колабанов.

Губернатор Роман Бусаргин и руководство муниципального образования выразили соболезнования семьям погибших военнослужащих.

В официальном обращении глава региона отметил, что бойцы проявили мужество и самоотверженность, защищая государственные интересы и безопасность граждан России.

СВО продолжается четвертый год. Общее число погибших на фронте россиян засекречено.

Ольга Сергеева