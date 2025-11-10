В Озинки не пустили почти пять тонн колбасных изделий из Казахстана

На пункте пропуска «Озинки» на российско-казахстанской границе пресечена попытка ввоза партии колбасных изделий массой 4,9 тонны с нарушениями в документации.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора, в сопроводительных бумагах отсутствовали необходимые данные лабораторных исследований, что исключало возможность контроля безопасности продукции.

В соответствии с нормативами Евразийского экономического союза, весь груз был возвращен отправителю.

С начала года это уже 45-й случай предотвращения нелегального ввоза продукции через данный пограничный пункт.

Ольга Сергеева