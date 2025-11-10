В Саратовской области снижается число случаев заболевания ОРВИ в ноябре

На 45-й неделе 2025 года (3-9 ноября) в Саратовской области сохранилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ.

По данным регионального Роспотребнадзора, за указанный период зарегистрировано 9523 случая инфекции, что демонстрирует снижение по сравнению с предыдущей неделей.

В Саратове выявлено 4034 случая ОРВИ (42,4% от общего числа по региону). Наиболее значительное снижение заболеваемости — на 14% — отмечено среди школьников 7-14 лет.

Лабораторные исследования подтверждают, что основная часть заболеваний вызвана негриппозными вирусами, тогда как вирусы гриппа A(H3N2) и гриппа В выявляются единично.

Ольга Сергеева