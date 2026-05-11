На фронтах СВО геройски погибли еще два саратовских бойца – мобилизованный и контрактник

В Саратовской области простились ещё с двумя бойцами, погибшими в зоне СВО.

Об этом сообщили представители районных администраций.

В числе погибших — Асхат Аукешев из Дергачёвского района. Боец родился в 1999 году. В 2022 году он был призван на службу в рамках частичной мобилизации. Асхат Аукешев погиб 16 июня 2024 года.

Также в ходе СВО не стало 20-летнего Никиты Чернова, уроженца Балашовского района. Он родился в Мурманске, после чего переехал в Саратовскую область. На фронт молодой человек отправился, заключив контракт с Министерством обороны.

Губернатор, а также главы муниципальных районов выразили глубокие соболезнования родственникам и близким погибших героев.

Ольга Сергеева