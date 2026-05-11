В саратовской степи необычно долго цветут дикие краснокнижные тюльпаны

В Новоузенском районе в мае зацвели краснокнижные тюльпаны.

В Саратовской области распустились тюльпаны Геснера (Шренка), занесённые в Красную книгу региона. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии.

Уникальные цветы распустились на территории памятника природы «Куриловская тюльпанная степь» площадью 286 гектаров. Этот участок был специально создан для сохранения крупной популяции исчезающего вида. Статус особо охраняемой территории позволил минимизировать воздействие человека и привлёк внимание учёных.

Как отметил министр Константин Доронин, всего в области создано 7 степных особо охраняемых территорий общей площадью 3547 гектаров. Среди них — Финайкинская, Новозизевская, Сарминская тюльпанные степи, урочище «Иваново поле», а также степи у села Максютово и в долине реки Мечетка.

