В УФНС напомнили саратовцам о необходимости отчитаться о своих доходах за 2025 год

В Саратовской области началась декларационная кампания за 2025 год.

Отчитаться о доходах в налоговую необходимо до 30 апреля 2026 года, используя при этом новую форму бланка 3-НДФЛ.

Подавать декларацию обязаны граждане, которые в прошлом году продали имущество, сдавали жилье в аренду, получали дорогие подарки или доход из-за рубежа, а также ИП, нотариусы и лица, имевшие выигрыши.

Самый удобный способ — отправить документы онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика» или портал Госуслуг. Также доступна подача через МФЦ или лично в инспекции.

Уплатить рассчитанный налог нужно до 15 июля 2026 года. Своевременная подача декларации поможет избежать штрафов и правильно определить сумму обязательств.

Ольга Сергеева