На фронтах СВО погибли саратовский полицейский и еще несколько его земляков

При выполнении задач в зоне специальной военной операции погибли девять военнослужащих, призванных с территории Саратовской области.
О новых потерях сообщили администрации муниципальных образований региона.
Среди погибших числятся:
Алексей Шкунов (Марксовский район), ранее служивший в полиции. На СВО использовал позывной «Инспектор».
Владимир Нестеров (Новобурасский район).
Борис Овчинников и Константин Жаналиев (Балаковский район).
Сергей Миков (Энгельсский район).
Сергей Зиновьев (Пугачёвский район).
Александр Иорданов (Новоузенский район).
Юрий Рыбалкин (Питерский район).
Дмитрий Никитин (Екатериновский район).
Губернатор области и главы муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число потерь со стороны ВС РФ не озвучивается.
Ольга Сергеева