На фронтах СВО погибли саратовский полицейский и еще несколько его земляков

При выполнении задач в зоне специальной военной операции погибли девять военнослужащих, призванных с территории Саратовской области.

О новых потерях сообщили администрации муниципальных образований региона.

Среди погибших числятся:

Алексей Шкунов (Марксовский район), ранее служивший в полиции. На СВО использовал позывной «Инспектор».

Владимир Нестеров (Новобурасский район).

Борис Овчинников и Константин Жаналиев (Балаковский район).

Сергей Миков (Энгельсский район).

Сергей Зиновьев (Пугачёвский район).

Александр Иорданов (Новоузенский район).

Юрий Рыбалкин (Питерский район).

Дмитрий Никитин (Екатериновский район).

Губернатор области и главы муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число потерь со стороны ВС РФ не озвучивается.

Ольга Сергеева