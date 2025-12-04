Власти Саратовской области планируют на треть увеличить число трансплантаций

Власти Саратовской области намерены нарастить объёмы трансплантации органов в 2026 году.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер, количество операций по пересадке печени и почек планируется увеличить на треть.

В текущем году в региональных клиниках выполняется порядка 10 трансплантаций печени и более 10 пересадок почки. Часть пациентов также направляется в федеральные медицинские центры. Официальной очереди на саму операцию нет, однако существует лист ожидания на получение подходящего донорского органа.

Для достижения целевых показателей планируется оптимизировать взаимодействие с бюро судебно-медицинской экспертизы. Это позволит оперативнее выявлять потенциальных доноров и сократить время ожидания для пациентов.

Ольга Сергеева