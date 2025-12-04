В Саратовской области на пожарах с января погибли 105 взрослых и 7 детей

За одиннадцать месяцев 2025 года в Саратовской области произошло 6 137 пожаров.

По данным регионального управления МЧС, в результате погибло 112 человек, включая семерых детей, а 122 человека получили травмы.

Пожарные спасли 1 155 человек из зон возгораний. Наиболее частыми местами возникновения огня стали открытые территории (3 929 случаев) и жилые постройки (1 474 случая).

Главной причиной инцидентов, как и ранее, остаётся неосторожное обращение с огнём, которое привело к 4 709 пожарам.

Ольга Сергеева