На фронтах СВО трагически погибли новые саратовские герои

Еще трое жителей Саратовской области не вернулись с фронта.

По информации местных властей, среди погибших:

Максим Шапошников — родом из Балаковского района;

Алексей Шелковский — житель Балашовского района;

Алексей Нигматуллин — уроженец Перелюбского района.

Каждый из них проявил мужество и самоотверженность, исполнив свой долг до конца. Их подвиг — пример истинного патриотизма и верности Родине.

Глава региона и руководители муниципалитетов выразили искренние и глубокие соболезнования родным и близким павших героев. Слова поддержки звучат сегодня во всех уголках области: жители Саратовской области разделяют боль утраты и чтят память земляков.

Ольга Сергеева