Завершился турнир по мини-футболу «Рамадан – 2026»

В Саратове 7 февраля 2026 года состоялся турнир по мини-футболу, который традиционно проводится в преддверии Священного Рамадана.

Его организаторами являются Соборная мечеть г.Энгельса и махалля «Абу Ханифа» г.Энгельса при содействии министерства спорта Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ДУМСО.

Турнир приурочен к Году единства народов России. В нем принимали участие представители разных народов и конфессий, которые представили 12 команд из Саратова, Энгельса, районов Саратовской и Пензенской областей.

Заместитель муфтия Саратовской области Абдульхаким-хазрат Яфаров процитировал известный хадис, в котором говорится о сильных и слабых верующих, призвав каждого делать больше добра окружающим и приносить пользу обществу. Также Абдульхаким-хазрат напомнил о ценностях предстоящего Священного Рамадана — особом времени для духовного роста и безграничных возможностях для самосовершенствования.

В своем приветственном слове заместитель главы ДУМ Поволжья, имам-хатыб Саратовской Соборной мечети Рустам-хазрат Мухитов напомнил, что турнир «Рамадан — 2026» проводится в рамках 1100-летия официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии с 2022 года. Он пожелал, чтобы каждый участник получил пользу от этих встреч.

Матчи кубка «Рамадан — 2026» проходили целый день. Команды показали на поле высокий уровень мастерства, но в плей-офф смогли выйти лишь набравшие наибольшее количество баллов в своей группе. В финале встретились «Кайрат» и команда Саратовской Соборной мечети. Основное время завершилось вничью, поэтому лишь в серии пенальти был определен победитель. Обладателем кубка «Рамадан — 2026» стала команда «Кайрат», представляющая казахскую общину.

Ольга Сергеева