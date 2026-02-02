На фронте погиб балаковский участник СВО Иван Александрович Силин

Уроженец города Балаково Иван Силин погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции 19 августа 2025 года. Молодому человеку было 23 года.

Глава Балаковского района Сергей Барулин выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

«Выражаю соболезнования родным и близким Ивана Александровича. Наш земляк показал невероятную стойкость и мужество. Его поступки — пример чести и доблести. Мы никогда не забудем его подвиг и самоотверженность. Вечная память герою, вставшему на защиту Родины», — отметил в некрологе глава.

Церемония прощания с молодым бойцом состоится 3 февраля с 10:00 до 11:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе города Балаково.

Ольга Сергеева