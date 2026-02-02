Саратовские учителя стали чаще жаловаться в ГИТ на зарплату и нагрузку

В 2025 году в Государственную инспекцию труда Саратовской области поступило 151 жалоба от сотрудников образовательной сферы.

По сравнению с 2024 годом, когда было зарегистрировано 130 подобных обращений, количество увеличилось на 21 случай. Однако этот показатель существенно ниже, чем в 2023 году, когда работники образования направили 241 обращение. В 2022 году было зафиксировано 100 жалоб.

Такие данные были предоставлены ведомством редакции «МК в Саратове» на основании официального запроса.

Основными причинами для жалоб в минувшем году стали нарушения сроков и процедуры выдачи заработной платы, незаконное возложение на педагогов дополнительных обязанностей без оформления соответствующих документов, а также проблемы, связанные с начислением компенсационных и иных выплат в рамках системы оплаты труда.

Ольга Сергеева