В Солнечном-2 Саратова на девочку упала с крыши глыба льда

В Кировском районе Саратова 1 февраля на 6-летнюю девочку упала ледяная глыба с крыши многоквартирного дома.

Пострадавшая с травмами госпитализирована. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Действия лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши здания, получат правовую оценку. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Расследование поставлено на контроль руководителем регионального следственного управления. Параллельно свою проверку по факту происшествия по поручению прокурора области проводят сотрудники надзорного ведомства.

Ольга Сергеева