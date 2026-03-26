Росстат: Бензин в Саратовской области продолжает дорожать весной

Росстат зафиксировал очередной рост цен на топливо в Саратовской области.

Стоимость автомобильного топлива в регионе продолжает демонстрировать уверенный рост. Свежие данные Федеральной службы государственной статистики свидетельствуют: за прошедшую неделю цены на все основные виды нефтепродуктов в Саратовской области двинулись вверх.

Лидером подорожания стал бензин марки АИ-95 — его цена увеличилась сразу на 47 копеек, достигнув отметки 67,20 рубля за литр. АИ-92 прибавил в цене 18 копеек, и теперь литр этого топлива обходится автовладельцам в 62,5 рубля. Незначительно, но тоже подорожал и АИ-98 — плюс четыре копейки, до 92,55 рубля. Дизельное топливо прибавило семь копеек, его средняя стоимость составила 74,33 рубля за литр.

В итоге средняя цена бензина в регионе за неделю выросла на 27 копеек и достигла 64,87 рубля за литр. Это на 12 копеек превышает средний показатель по Приволжскому федеральному округу.

Общероссийская картина также демонстрирует устойчивую тенденцию к удорожанию. По данным статистиков, рост цен на бензин зафиксирован в 71 регионе страны. Снижение стоимости топлива отмечено лишь в трех субъектах РФ.

Ольга Сергеева