На фронте спецоперации погиб саратовский стрелок Малахаев Алексей

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Саратовской области Алексей Малахаев.

Некролог опубликовала администрация Базарно-Карабулакского района.

Алексей Малахаев родился 5 февраля 1978 года в селе Алексеевка. После окончания школы, где он увлекался резьбой по дереву и участвовал в выставках, работал в Саратове. Позже был осуждён, а после освобождения вернулся в родное село.

Весной 2025 года он отправился на фронт, где служил рядовым, старшим стрелком мотострелкового отделения. 24 июня 2025 года был объявлен пропавшим без вести. Позже стало известно о его гибели.

Ольга Сергеева