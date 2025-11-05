На фронте в зоне СВО геройски погибли жители Энгельсского района

Уроженцы Энгельсского района Саратовской области погибли в зоне проведения специальной военной операции.

О трагическом событии сообщила администрация муниципального образования.

В списке боевых потерь значатся Владимир Марченко, Григорий Полковников, Владимир Саловатов и Андрей Шлюндт.

Губернатор региона Роман Бусаргин выразил слова поддержки семьям погибших военнослужащих. В своем обращении глава области подчеркнул, что земляки навсегда останутся образцом самоотверженной любви к Отечеству.

По словам губернатора, воины из Энгельсского района доблестно выполнили свой патриотический долг и героически защищали жизни сограждан.

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число потерь со стороны Вооруженных сил Российской Федерации находится под грифом «секретно».

Ольга Сергеева