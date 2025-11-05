Зарплату саратовским врачам хотят поднять до 114 тысяч, а медсестрам — до 57 тысяч рублей

В ходе обсуждения бюджета территориального Фонда ОМС на 2026 год в саратовском парламенте были озвучены планы по повышению доходов медицинских работников.

Директор регионального фонда Сергей Заречнев сообщил, что в соответствии с федеральными директивами целевой показатель оплаты труда врачей в государственных медицинских учреждениях области должен достигнуть 114 тысяч рублей.

Для среднего медицинского персонала планируется установить заработную плату в размере 57 тысяч рублей. При этом младший медперсонал сможет рассчитывать лишь на индексацию в соответствии с уровнем инфляции, без существенного повышения окладов.

Представитель Фонда ОМС не уточнил, относятся ли указанные цифры исключительно к средним значениям заработных плат по отрасли.

Напомним, в регионе ощущается острая нехватка медицинских кадров.

Ольга Сергеева