В Саратовской области зарегистрировали первые случаи заболевания гриппом

В Саратовской области за период с 27 октября по 4 ноября зафиксировано 11094 случая заболевания ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости снизился во всех возрастных группах.

Наиболее существенное снижение — на 44% — отмечено среди школьников 7-14 лет, что специалисты связывают с осенними каникулами. В Саратове зарегистрировано 39% от общего числа случаев (4329 заболевших). В городе также наблюдается значительное снижение заболеваемости среди детей: на 46% в группе 3-6 лет и на 54% среди школьников.

Лабораторный мониторинг выявил преимущественно негриппозные вирусы, однако зафиксированы и первые единичные случаи гриппа А (H3N2) и гриппа В.

Ольга Сергеева