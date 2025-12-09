На главной площади Энгельса появилась живая ель

На центральной площади Энгельса в качестве главной новогодней ели установили живое дерево.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, эту красавицу, возраст которой составляет около 40 лет, вырастил ветеран службы благоустройства Валерий Дурнов на своём участке.

Как рассказал Валерий Павлович, ель была посажена слишком близко к дому. Со временем её корни стали угрожать фундаменту, а разросшиеся ветви мешали уходу за фасадом. Когда дом признали аварийным, стало ясно, что дерево придётся убирать.

«Очень не хотелось, чтобы её просто снесли экскаватором. Это было совместное решение с администрацией — подарить елку городу», — поделился Дурнов.

Дерево аккуратно спилено и с соблюдением всех мер безопасности доставлено на площадь. Теперь, по словам ветерана, оно будет радовать жителей и гостей Энгельса, особенно детвору, в праздничные дни.

Ольга Сергеева