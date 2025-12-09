Оскандалившаяся Ирина Алешина покинула общественную палату

Общественница Ирина Алешина вышла из Общественной палаты Саратовской области после громкого конфликта вокруг социально значимой для Саратова темы.

Напомним, Алешина неожиданно резко раскритиковала известного саратовского предпринимателя Дмитрия Плеханова, передавшего городу три участка в районе Славянской площади для благоустройства. Несмотря на то, что земля была подарена городу, Алешина стала осуждать в негативном ключе поступок мецената.

Но её позиция вызвала резкую критику со стороны руководства Общественной палаты.

В эфире радио «Комсомольская правда в Саратове» председатель палаты Борис Шинчук назвал инициативу Плеханова «примером социально ответственного бизнеса» и заявил, что подобная критика может отпугнуть других благотворителей и социально ответственный бизнес. Депутат облдумы Мария Усова также поддержала эту точку зрения, отметив, что «хорошие инициативы начинают критиковать», что создаёт негативный фон.

После публичных заявлений Шинчука и других общественников, в которых они аргументированно осудили необоснованную позицию Алешиной, оскандалившейся общественнице ничего не оставалось, как покинуть Общественную палату региона.

