На госгранице из Саратовской области не выпустили фуры с «левой» древесиной

В Саратовской области на пограничном посту «Озинки» была задержана фура, перевозившая 44,2 кубических метра пиломатериалов хвойных пород из России в Узбекистан.

В ходе совместной проверки сотрудниками Россельхознадзора и погрануправления ФСБ выяснилось, что сопроводительные фитосанитарные сертификаты были оформлены с нарушениями: на них отсутствовали обязательная печать и подпись инспектора. Из-за этого документы признаны недействительными, а подтвердить безопасность древесины для ввоза в другую страну стало невозможно.

Поскольку древесина относится к продукции высокого фитосанитарного риска, водителю было выдано предписание вернуть всю партию груза обратно.

Ольга Сергеева