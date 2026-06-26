В Саратовском военном институте открыли памятник геройски погибшим курсантам

26 июня в Саратове у военного института войск национальной гвардии открыли мемориал выпускникам, погибшим при исполнении долга.

Композиция из трёх фигур военных разных эпох была торжественно открыта в присутствии курсантов, родственников и губернатора Романа Бусаргина.

Глава региона подчеркнул важность сохранения памяти о героизме, который служит примером служения Отечеству. Начальник института Александр Белоглазов отметил, что подвиг погибших — это результат воспитания и «школы мужества» вуза.

Открытие мемориала совпало с вручением выпускникам первых офицерских погон перед их отправкой на службу по всей стране.

Ольга Сергеева