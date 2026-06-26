Представители коммунистической партии региона подняли тему дефицита автомобильного топлива и резкого повышения его стоимости.

Напомним, непростая ситуация с ГСМ затронула большинство регионов России.

Саратовские коммунисты охарактеризовали сложившийся кризис как рукотворный, подчеркнув, что действующая власть чкобы не предлагает системных решений для стабилизации рынка. Депутат Александр Анидалов обратил внимание на парадоксальную ситуацию: несмотря на то, что Россия является мировым лидером по поставкам нефти, граждане вынуждены стоять в многокилометровых очередях за ограниченным объёмом топлива.

По словам представителей КПРФ, их предложения по урегулированию ситуации были проигнорированы, а тема была закрыта без рассмотрения.

В качестве ответной меры на возникший дефицит с 23 по 30 июня в регионе введены временные ограничения на продажу бензина. Согласно распоряжению губернатора Романа Бусаргина, физические лица могут приобрести не более 30 литров топлива на одну машину. НА АЗС выстраиваются длинные очереди.

Ольга Сергеева