На хуторе в Балаковском районе зафиксировали перелив плотины

Уровень воды перекрыл восьмиметровую плотину у Балакова.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил о переливе плотины у хутора Бителяк в Балаковском районе. Причиной стал подъем воды в реке. По словам главы региона, подтопления населенного пункта нет — вода перекрыла сооружение, но до жилых строений не добралась.

В администрации района уточнили, что восьмиметровая плотина ушла под воду на полметра. Для обеспечения сообщения с хутором организована лодочная переправа. Ситуация остается на контроле местных властей.

Ольга Сергеева