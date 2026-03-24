В Саратове хозяин СТО доверил ранее судимому приятелю покупку моторов и лишился полумиллиона

Владелец саратовского автосервиса лишился 535 тысяч рублей, доверившись приятелю.

В ГУ МВД по Саратовской области рассказали о мошенничестве, жертвой которого стал предприниматель. 10 февраля мужчина передал знакомому деньги на покупку двух автомобильных двигателей. Однако после получения наличных посредник перестал выходить на связь.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Оперативники установили подозреваемого — 37-летнего жителя Энгельса, ранее судимого. Он признался, что 150 тысяч рублей потратил на погашение старого долга, остальное израсходовал на личные нужды.

В ходе расследования выяснилось, что фигурант причастен еще к одному эпизоду. Пообещав другому горожанину выгодно закупить материалы для забора, он забрал 380 тысяч рублей и исчез. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

