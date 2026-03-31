В России обеспечат связью отдаленные регионы с помощью гражданских беспилотников

В Саратовской области протестировали аэростат с базовой станцией для связи в отдалённых районах.

МТС запустила тестовый проект по предоставлению телекоммуникационных услуг с помощью беспилотных летательных аппаратов на территориях, где отсутствует мобильная связь. Первый запуск аэростата с установленной базовой станцией прошёл в Вольске.

Аппарат поднялся на высоту 300 метров, зафиксированный тросами на автомобильном прицепе. Радиомодуль с широконаправленной антенной обеспечил LTE-покрытие в радиусе 10 км со скоростью 30 Мбит/сек. Аэростат может находиться в воздухе до месяца.

Как отметил вице-президент МТС Андрей Рего, для развёртывания оборудования требуется всего два часа, а одно такое устройство заменяет десять наземных базовых станций. При увеличении высоты до 300 метров и выше радиус покрытия достигает 60–100 км.

— Аэростат позволяет быстро обеспечить связь и интернет в любом месте, где есть грунтовые дороги, но нет инфраструктуры. Такая летающая станция даёт более эффективное покрытие вне зависимости от сложности рельефа, — подчеркнула генеральный директор компании Инесса Галактионова.

Об этом пишет «Российская газета».

