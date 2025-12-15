На «Комсомольской правде в Саратове» стартует программа «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»

Депутат Саратовской областной думы Мария Усова записала первое интервью для нового проекта на радио «КП Саратов».

Её гостьей стала многодетная мать Елена Кичаева.

В беседе поднимались важные и близкие многим темы: материнство, воспитание детей, реализация личных проектов и повседневная жизнь.

«Мы поговорили о жизни, о детях и родительстве, о проектах и многом другом. Дали старт программе “Женский взгляд” — и это, на мой взгляд, было очень интересно!» — поделилась впечатлениями парламентарий, генеральный директор холдинга «Волга-Медиа», региональный координатор «Женского движения ЕР» и мама двоих детей.

Премьера программы состоится уже завтра, 16 декабря, в 12:03 на волне 90.6 FM, сразу после выпуска новостей.

Ольга Сергеева