Над Саратовом заметили зимний мираж

Над Волгой в Саратове наблюдалось редкое оптическое явление — мираж «Фата-Моргана».

В морозное утро при температуре около -10°C незамерзающая река создала условия, при которых отражённый свет сильно искривился, и прибрежный лес зрительно «парил» в воздухе.

Об этом написал в своем ТГ-канале саратовский ученый-метеоролог Максим Червяков. Также ему удалось сделать фото редкого явления и опубликовать его в соцсетях.

Явление объясняется разницей температур: тёплая поверхность воды формирует у кромки тонкий прогретый слой воздуха, а над ним располагается холодный. Свет, проходя через такие «воздушные линзы», искажается, создавая сложное, иногда перевёрнутое изображение. Подобные миражи периодически фиксируются в районе железнодорожного моста.

Наталья Мерайеф