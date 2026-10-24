На крупном заводе оборудования в Энгельсе среднюю зарплату увеличили до 140 тысяч рублей

В Энгельсе заработок сотрудников местного предприятия, занимающегося производством оборудования для нефтегазовой отрасли, превысил 140 тысяч рублей.

Речь идёт о компании «СГА-Инжиниринг», специализирующейся на создании оборудования, активно используемого в нефтегазовой индустрии.

Ранее на производственной площадке был успешно реализован масштабный инвестиционный проект. Это позволило полностью освоить изготовление блочно-модульных конструкций и запорной арматуры, которая поставляется ведущим российским компаниям — «Газпрому», «Новатэку», «Лукойлу» и «Роснефти».

Сегодня номенклатура продукции «СГА-Инжиниринг» включает разнообразное оборудование, необходимое для всех этапов работы с нефтью и природным газом: от добычи до хранения. Компания уделяет внимание созданию комфортных условий для работников: проведено полное обновление административного корпуса, оборудован современный спортивный зал и организована зона питания, а на производственных участках внедрены передовые технологии и оборудование.

За прошедший год штат компании увеличился до 122 сотрудников. Средний уровень заработной платы также вырос, составив 141 тысячу рублей за первые четыре месяца 2026 года.