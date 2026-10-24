Саратовцам рассказали, как по новым правилам вернуть деньги при отмене брони в гостинице

С 1 марта 2026 года в России действуют новые правила предоставления гостиничных услуг — они предписывают порядок возврата денег, если турист отменил поездку или не приехал. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Сумма зависит от того, за сколько дней до заселения гость отказался от брони. Если сообщить об отказе за сутки и более, гостиница обязана вернуть всю внесённую плату. При отмене в день заезда, опоздании или неявке гостиница может удержать плату, но максимум за одни сутки — взимать стоимость всего периода проживания нельзя. Бронь должны сохранять до расчётного часа дня, следующего за запланированной датой заезда; если гость к этому времени не приехал, гостиница вправе отказаться от исполнения договора.

Основание — пункт 16 Правил предоставления гостиничных услуг, утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2025 года № 1912.