На Кумысной поляне Саратова разложат отраву на 3 млн рублей

На излюбленное место отдыха саратовцев потратят почти 3 млн рублей для борьбы с грызунами.

Агентство по централизации закупок Саратовской области объявило аукцион на проведение дератизационных мероприятий на территории памятника природы «Кумысная поляна». Начальная цена контракта составляет 2,968 млн рублей из областного бюджета. Заказчиком выступает ГУ «Кумысная поляна».

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит обработать территорию площадью 1180 гектаров, включающую более 100 лесных кварталов. Работы пройдут в два этапа: весенний (до 30 апреля) и осенний (с 1 октября по 13 ноября).

Исполнитель должен установить 50 специализированных кормушек с приманкой вдоль лесных дорог, просек, а также в 50 метрах от мест отдыха и родников. В кормушках планируют использовать родентициды острого действия или антикоагулянты второго поколения.

Помимо раскладки приманок, подрядчик обязан провести обследование территории, сбор информации о наличии грызунов и приготовить приманки с защитой от погодных условий. Услуги должны оказываться без вреда для здоровья людей и окружающей среды.

Заявки от участников принимаются до 20 марта, итоги торгов подведут 24 марта.

Ольга Сергеева