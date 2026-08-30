В Саратове в частной бане обгорели трое парней

В саратовской бане трое молодых людей пострадали из-за роковой ошибки с жидкостью для розжига.

Расследуются обстоятельства чрезвычайного происшествия, случившегося вечером 25 августа в частной бане на улице Волжский берег. Как сообщили в региональном управлении МЧС, трое парней в возрасте 19–20 лет получили термические ожоги во время отдыха.

Трагедии предшествовала фатальная путаница. Один из компании, намереваясь поддать пару, вместо воды плеснул на раскаленные камни жидкость для розжига. Мгновенная вспышка пламени оставила молодых людей с ожогами различной степени тяжести.

Всех троих пострадавших оперативно госпитализировали. На данный момент медики оценивают их состояние, а сотрудники МЧС напоминают: в бане следует использовать только специальные средства для парения, а легковоспламеняющиеся жидкости необходимо держать в недоступном месте.

Ольга Сергеева