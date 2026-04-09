На лекарства для льготников Саратовской области направили 4,5 миллиарда рублей

Депутаты «Единой России» оценили итоги года Бусаргина в здравоохранении.

По итогам отчёта губернатора Романа Бусаргина о работе правительства за 2025 год парламентарии выделили проекты по повышению доступности медпомощи. Зампред облдумы Роман Грибов назвал меры масштабными: открыли 4 поликлиники, построили ФАПы в 6 районах, запустили ремонт дворов и пищеблоков больниц.

Главврач больницы № 6 Наталия Бакал сообщила о строительстве модульного приёмного отделения: закуплено свыше 1,5 тысячи единиц техники, включая томограф. Елена Стифорова из облбольницы отметила полное обеспечение региона ангиографическими комплексами и рост финансирования льготников до 4,5 млрд рублей – в 1,8 раза больше, чем в 2024-м.

Ректор медуниверситета Андрей Еремин заявил об удвоении целевых мест для студентов из отдалённых районов.

