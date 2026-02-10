На саратовском предприятии «Промэлектроника» начали выпуск уникальных деталей для космоса

В Саратове компания «Промэлектроника» открыла уникальное для страны производство — изготовление бесшовных тонкостенных трубок и гильз из молибден-рениевого сплава.

Эта продукция является ключевым компонентом для плазменных двигателей спутников связи, авиационных приборов и электровакуумной аппаратуры.

Реализация проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке Фонда развития промышленности. Общий объём инвестиций превысил 40 млн рублей, из которых 28,8 млн рублей выделил федеральный ФРП, а 3,2 млн — его региональное подразделение.

Предприятие разработало собственную технологию полного цикла, позволяющую выпускать изделия с толщиной стенок от 0,1 мм. После выхода на проектную мощность «Промэлектроника» сможет производить не менее 1 тысячи специализированных трубок и гильз, а также до 4 тысяч других изделий из молибдена в год.

Основными заказчиками продукции станут предприятия космической, авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, включая корпорации «Ростех» и «Роскосмос».

Ольга Сергеева