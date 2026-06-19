На летних каникулах детям напомнили правила безопасности на железной дороге

Сотрудники Приволжской железной дороги совместно с представителями транспортной полиции провели урок безопасности для детей, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере имени Лизы Чайкиной в Саратовской области.

Всего в мероприятии приняли участие 160 детей и воспитателей. Его цель – напомнить ребятам в период летних каникул правила безопасного поведения в зоне движения поездов.

Ребятам рассказали, как правильно переходить железнодорожные пути, вести себя на посадочной платформе, пешеходных мостах и другие правила. Также им продемонстрировали профилактические видеоролики. Полученные знания дети закрепили, отвечая на вопросы во время тематической викторины. Каждый участник получил информационные памятки.

Отметим, что во время школьных каникул железнодорожники традиционно усиливают работу по профилактике несчастных случаев на путях с участием несовершеннолетних. Летом мероприятия проходят в оздоровительных лагерях Саратовской области.

Приволжская железная дорога призывает граждан быть максимально бдительными на объектах транспорта. Напоминайте своим родным, детям, знакомым об опасности нахождения вблизи железной дороги и о необходимости соблюдения правил безопасности для сохранения жизни и здоровья.