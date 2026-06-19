В Саратове и Энгельсе образовались очереди на АЗС и дефицит бензина

В областном центре зафиксированы очереди и дефицит бензина на автозаправках.

Сегодня, 19 июня, в Саратове и Энгельсе возникли серьезные проблемы с доступностью бензина, что привело к образованию длинных очередей на автозаправочных станциях. По информации, полученной от местных жителей, на некоторых АЗС, особенно у так называемых «перекупов», наблюдается нехватка топлива.

Ситуация с дефицитом бензина стала активно обсуждаться в социальных сетях, где автомобилисты делятся своими впечатлениями. Некоторые из них сообщают о том, что были вынуждены искать заправки, где топливо еще имеется в наличии. В то же время, другие пользователи утверждают, что проблема с дефицитом преувеличена и они не сталкивались с подобными трудностями.

Жалуются на нехватку бензина и водители таксопарков, которые тратят много времени в очередях на АЗС, что приводит к задержкам заказов.

В связи с ростом спроса на бензин, на некоторых заправках также зафиксированы случаи повышения цен. Это вызывает недовольство среди водителей, которые уже испытывают трудности с заправкой своих автомобилей.

Ситуация остается напряженной, и многие жители региона надеются на скорейшее разрешение проблемы с дефицитом топлива. Среди причин возникшей ситуации — ремонт НПЗ после атак беспилотников и традиционно большой спрос на топливо во время посевной и уборочной кампаний.

Ольга Сергеева