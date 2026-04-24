Такси станет дороже для жителей Саратовской области

Экономисты предупредили о резком скачке цен на такси к концу 2026 года.

Поездки на такси в России могут подорожать на 30% и более. Такой прогноз приводят эксперты рынка частных перевозок. Об этом сообщает федеральное издание «Московский комсомолец».

В числе основных причин грядущего роста цен называются сразу несколько факторов: значительное удорожание самих автомобилей, повышение расходов на их техническое обслуживание, рост стоимости страховых полисов и топлива.

Таким образом, поездки на такси рискуют стать для многих россиян недоступной роскошью. Как говорил персонаж из одного известного фильма: «Наши люди на такси в булочную не ездят!».

Ольга Сергеева