На маршруты «Саратов – Энгельс» вышли 5 новых автобусов марки ЛиАЗ с кондиционерами

В Саратове произошло перераспределение новых автобусов с маршрутов №№ 6А, 90А, 18А, 11А, 41А, 8Б, 9А и 9Б на другие направления, работающие по коммерческим тарифам.

С 1 июня на маршруте № 53, который соединяет ТЦ «Мой Новый» и Солнечный-2, ежедневно курсируют от трёх до пяти низкопольных автобусов МАЗ с кондиционерами. Также на межмуниципальных маршрутах №284А и №284Б, связывающих Железнодорожный вокзал в Саратове с Химволокно в Энгельсе, используются пять новых автобусов ЛиАЗ 2025 года выпуска, оборудованных пандусами и системами климат-контроля.

По информации «Транспортного Саратова», внедрение этих автобусов должно улучшить качество транспортного обслуживания в летний период, особенно в условиях жаркой погоды.

Ольга Сергеева