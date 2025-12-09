На мемориал в Парке Победы занесли новые имена Героев-саратовцев

В Саратове на мемориале «Землякам, погибшим в локальных войнах» увековечили память 201 погибшего участника СВО

Торжественная церемония прошла 9 декабря в Парке Победы на Соколовой горе. В ней приняли участие губернатор Роман Бусаргин, глава города Михаил Исаев, председатель областной думы Алексей Антонов, председатель Общественной палаты Борис Шинчук, главный федеральный инспектор Виталий Сластной, а также родные погибших военнослужащих.

Мероприятие началось с минуты молчания. Представители православной и мусульманской конфессий совершили заупокойные молитвы о погибших. В завершение церемонии участники возложили цветы к мемориалу.

Ольга Сергеева