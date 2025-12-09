Роман Чуйченко: О дефиците совести Налимовой*

Депутат Саратовской областной думы Роман Чуйченко высказался о призывах иноагента Елены Налимовой*.

Парламентарий резко осудил публичную деятельность признанной иностранным агентом активистки Налимовой*. Поводом стали её призывы к аудитории оказывать финансовую поддержку через «донаты».

«В игривой форме, признанная иноагентом Налимова* подталкивает читателей перечислять ей деньги», — отметил Роман Чуйченко.

Депутат убеждён, что за этой «игривостью» скрывается целенаправленная попытка легитимизировать деятельность, направленную против интересов страны.

«Дефицит совести, порядочности, гражданской ответственности давно был диагностирован у данного персонажа», — заявил Чуйченко.

Заявление Романа Чуйченко стало ещё одним сигналом о необходимости правовой оценки публичной деятельности лиц, признанных иностранными агентами, и их попыток привлечения финансирования.