В Саратове на Тархова из-за замкнувшего телевизора загорелась многоэтажка

В Ленинском районе Саратова произошел пожар в многоквартирном доме.

Сообщение о возгорании в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома на улице Тархова поступило в 12:13.

По информации ГУ МЧС по региону, жильцы до приезда пожарных пытались самостоятельно потушить огонь с помощью подручных средств. На место оперативно прибыли силы МЧС.

В результате происшествия с отравлением продуктами горения была госпитализирована 58-летняя женщина. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание на площади 5 квадратных метров, для этого потребовались усилия пяти человек и две единицы техники.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в телевизоре.

Ольга Сергеева